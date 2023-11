Ortopedia w Białogardzie już na pełnych obrotach

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin]

Nowy oddział w szpitalu w Białogardzkie już przyjmuje pacjentów.

Placówka 13 listopada wygrała konkurs na prowadzenie oddziału ortopedii, który pracę rozpoczął kilka dni później.



Do dyspozycji chorych jest 15 łóżek, każda sala wyposażona jest we własną łazienkę. Na oddziale pracuje czterech specjalistów.



- To kolejny sukces szpitala i powiatu - mówi Piotr Pakuszto, starosta białogardzki: -Wychodząc cały czas naprzeciw mieszkańcom powiatu białogardzkiego, naszym głównym celem było, abyśmy zwiększali zasób, który ich obsługuje. Ta ortopedia powstała u nas, bo mieliśmy już tutaj dobrze przygotowaną rehabilitację, przede wszystkim ogólnoustrojową.



W placówce działa już oddział rehabilitacyjny, dzięki czemu pacjenci po urazach będą mieli kompleksową opiekę.