"Kawiarenka Polityczna" RS. Misja tworzenia nowego rządu

Prawo i Sprawiedliwość szuka koalicjanta w nowym Sejmie.

To naturalne, że misja tworzenia rządu przypada ugrupowaniu, na które zagłosowało prawie osiem milionów Polaków - powiedział w "Kawiarence Politycznej" Radia Szczecin poseł PiS, Zbigniew Bogucki.- To panu premierowi pan prezydent powierzył misję tworzenia rządu dobrym, starym zwyczajem, gdzie misję tworzenia rządu powierza się przedstawicielowi ugrupowania, które wygrało te wybory, a patrząc na komitety wyborcze to właśnie Prawo i Sprawiedliwość zdobyło największą liczbę głosów - podkreślił Zbigniew Bogucki.Poseł PSL, Jarosław Rzepa sceptycznie odnosi się do wizji utworzenia rządu przez zwycięską partię.- Misję tworzenia rządu prezydent powierzył Mateuszowi Morawieckiemu. Szkoda, że do tej pory nie usłyszeliśmy żadnego nazwiska, które premier Morawiecki zamierza zaprezentować podczas swojego wystąpienia w Sejmie - mówił poseł Rzepa.W ostatnich wyborach parlamentarnych po raz trzeci z rzędu wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Przewaga nad rywalami jest jednak zbyt mała, aby partia mogła rządzić samodzielnie.