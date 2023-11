Bieg z Wąsem w Szczecinie, czyli przede wszystkim profilaktyka [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Promocja zdrowego stylu życia i upowszechnianie profilaktyki nowotworowej wśród mężczyzn - to najważniejsze zadania "Biegu z Wąsem" - cyklicznej już imprezy zorganizowanej po raz kolejny w Parku Kasprowicza w Szczecinie.

Zwycięzcą tegorocznych zawodów został stały uczestnik zachodniopomorskich imprez biegowych - Tomasz Waszczuk ze Szczecina: - Bardzo dobrze, dzisiaj hardcorowe warunki do biegania, ale jestem góralem także musiałem sobie poradzić. Bardzo jestem szczęśliwy, bo trzeci raz startuję już, a dzisiaj wygrałem, bo do trzech razy sztuka... Dzisiaj jestem zwycięzcą.



Piotr Grudziecki ze stowarzyszenia Fizjo-sport, które bieg organizuje, podkreśla, że mimo niesprzyjającej pogody impreza spełniła swoje zadanie: - Warunki atmosferyczne są jakie są, ale bardzo dużo osób ustawiło się na linii startu. To już jest nasza tradycja, bo to 6. edycja biegu, już od 5 lat dzień wcześniej prowadzimy badania bezpłatne w centrum handlowym Galaxy. Wczoraj udało się nam przebadać ponad 500 panów.



Na linii startu pojawiło się około 250 biegaczy. Podczas wydarzenia nie zabrakło także dobrej zabawy. Część uczestników wystartowała w pomysłowych przebraniach i oczywiście z obowiązkowym wąsem. Na biegaczy czekała również wojskowa grochówka.