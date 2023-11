IMGW ostrzega przed śniegiem i marznącymi opadami deszczu

W północno-zachodniej Polsce obowiązują ostrzeżenia IMGW przed intensywnymi opadami śniegu, które stopniowo będą przechodziły w deszcz.

⚠️UWAGA⚠️



‼️ NOWE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE #IMGW ▶️▶️▶️OPADY MARZNĄCE



Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu powodujące gołoledź. Prosimy o zachowanie ostrożności na drogach ‼️https://t.co/tBq6AJFvlF pic.twitter.com/rX4pLwYdwC — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) November 19, 2023

⚠️UWAGA⚠️



‼️ NOWE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE #IMGW ‼️



OPADY MARZNĄCE



❄️Prognozowane są opady śniegu i śniegu z deszczem, miejscami również słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.



▶️https://t.co/w6SZa3Y0SG#IMGWmeteo pic.twitter.com/hAaETvDHFv — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) November 19, 2023

Synoptycy prognozują, że na Pomorzu spadnie do 10 centymetrów śniegu. Ostrzeżenia przed śniegiem wygasną po południu.IMGW ostrzega też przed opadami marznącego deszczu powodującymi gołoledź i apeluje do kierowców o ostrożność na drogach. Opady mogą występować w północnej i wschodniej części kraju, a także w górach - Beskidach i w Tatrach.Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują od południa do jutra do godzin porannych.