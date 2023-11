Goście RS o medialnych spekulacjach nt. składu nowego rządu

Po wygranych wyborach, Prawo i Sprawiedliwość szuka koalicjanta. "Nasz program jest dobry dla Polski. Szukamy sojuszników, którzy razem z nami go zrealizują" - powiedział w "Kawiarence Politycznej" Radia Szczecin poseł PiS Zbigniew Bogucki.

- My szliśmy do tych wyborów z bardzo konkretnym programem, który my prezentowaliśmy. My dzisiaj podkreślamy - ten program jest dobry dla Polski, jeżeli chodzi o kwestie polityki społecznej, infrastrukturę, obronność. Pan premier Mateusz Morawiecki dzisiaj szuka sojuszników, właśnie do tego programu, dobrego dla Polski - podkreślał Bogucki.Jak dotąd, żaden z obozów politycznych nie przedstawił oficjalnej propozycji składu nowego rządu. Senator Koalicji Obywatelskiej Magdalena Kochan ostrożnie odnosi się do spekulacji prasowych na ten temat: - Powiem uczciwie, nie wiem czy te ogłaszane w prasie nazwiska, poważnych, naprawdę solidnych polityków są dziś aktualne czy nie, ponieważ nie biorę udziału w rokowaniach.Na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowało niemal 8 milionów Polaków. Przewaga nad pozostałymi ugrupowaniami jest jednak zbyt mała, aby PiS mógł rządzić samodzielnie.