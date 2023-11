Są jeszcze wolne miejsca na telekonsultację psychologiczną

Prawie tysiąc osób już korzysta z pomocy, a nadal są jeszcze wolne miejsca. Chodzi o projekt, który realizuje szpital MSWiA w Szczecinie. Specjaliści z placówki korzystają z wideokonferencji, by udzielać porad psychologicznych.

Wideo konsultacje z pacjentami prowadzi 15 psychologów i psychiatrów. Celem projektu jest zbadanie czy możliwe będzie przeniesienie praktyk telemedycyny na grunt polski. - Jest to bardzo ciekawy i nowatorski projekt. Dedykowany on jest pacjentom, którzy mają trudności z dostępem do świadczeń zdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego. - mówi Elżbieta Kasprzak, dyrektor szpitala MSWiA w Szczecinie.Osoby, które chciałyby skorzystać z porad psychologa lub psychiatry w formie wideokonsultacji nadal mogą zgłosić się do Poradni Zdrowia Psychicznego ul. Królowej Korony Polskiej 5/6. Wideokonsultacje są bezpłatne.