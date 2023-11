"Wielu premierów chciałoby obejmować państwo w takim stanie, w jakim obejmuje je Tusk" - mówi szczeciński politolog

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Donald Tusk przejmie Państwo w dobrym stanie gospodarczym - mówił w "Rozmowie pod krawatem" prof. Maciej Drzonek z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Politolog oceniał kondycję ekonomiczną państwa po ośmiu latach rządów Zjednoczonej Prawicy. Jak dodał Drzonek, wielu premierów krajów europejskich chciałoby w takim stanie rozpoczynać pracę nowego rządu.



Gość Rozmów pod krawatem nie potrafił jednak jednoznacznie ocenić czy Koalicja rządząca przedłuży programy poprzedniego rządu. Mówił między innymi o wakacjach kredytowych. - Niewątpliwie każdy rząd będzie twierdził, że ma za mało pieniędzy, że te pieniądze trzeba gdzieś skądś przekładać, bo przecież ostatnie lata też nam to pokazywały. Myślę, że to jest jedną z przyczyn porażek Prawa i Sprawiedliwości, porażki w sensie takim, że nie ma większości arytmetycznej w obecnym Sejmie, że jednak nie skoncentrowała się także na konkretnych sektorach, jak na przykład sektor nauczycieli szkół podstawowych i średnich czy sektor przedsiębiorstw. - mówi Drzonek.



Rządowy projekt ustawy przedłużający wakacje kredytowe na 2024 r. trafił już do Sejmu.