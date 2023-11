Sztabki złota. Fot. www.wikipedia.org / Andrzej Barabasz (Chepry)

Szczecińscy policjanci odzyskali skradzione sztabki złota, srebra i biżuterię, teraz szukają ich właścicieli.

To kosztowności, które zostały skradzione podczas włamań do domów jednorodzinnych na terenie Szczecina.



Zatrzymany włamywacz kradł również zegarki oraz kolekcjonerskie banknoty i monety. Wchodził do domów pod osłoną nocy, gdy domownicy już spali i kradł cenny przedmioty. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura.



Osoby, które były ofiarami tych przestępstw mogą zgłaszać się do Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego KMP w Szczecinie. Muszą one przedstawić dokumentację potwierdzającą zdarzenie, wskazać numery identyfikacyjne utraconych przedmiotów lub dokumentacje fotograficzną.