Zrób kartkę na urodziny Paczki, wygraj nagrodę

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Paczka dla Bohatera obchodzi 13-te urodziny. Z tej okazji zaprasza dzieci do konkursu na kartkę urodzinową.

Mogą wziąć w nim udział dzieci w wieku od 3 do 18 lat. Kartka urodzinowa musi zawierać logo lub motto akcji i musi zostać wykonana ręcznie. Prace należy dodać w komentarzu do posta na facebooku Paczki dla Bohatera.



Konkurs trwa do 28 listopada. Nagroda to niespodzianka.



Cały czas trwa również zbiórka produktów do paczek dla kombatantów - mówi Tomasz Sawicki, organizator Paczki. - Tak naprawdę zbieramy, tak jak zawsze, artykuły o długim terminie. Wszystko to, co się może przydać na święta, to zawsze pomoże tym naszym kombatantom. Do tego artykuły chemii osobistej i co najważniejsze kartki świąteczne czy świąteczne ozdoby - mówi Sawicki.



Paczka dla bohatera to inicjatywa, która powstała w Szczecinie, ale zasięgiem ogarnęła już całą Polskę.