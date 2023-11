Szczecińscy tenisiści stołowi kontynuują grę w lidze

Fot. Szymon Wójcik

TOP Solec Kujawski będzie kolejnym rywalem tenisistów stołowych Griffin`s Spin Szczecin w rozgrywkach o mistrzostwo I ligi mężczyzn.

To rywal trudny, ale w zasięgu naszych młodych graczy - mówi wiceprezes klubu Griffin`s Spinn Szczecin Iwona Rosik. - Jest to drużyna bardzo utytułowana. W jej szeregach gra Patryk Jędrzejewski, który jest trenerem reprezentacji Polski juniorów oraz z tego co wiemy ma pojawić się Alan Woś, który jest wieloletnim, bardzo dobrym zawodnikiem i również trenerem kadry narodowej juniorek. Zapowiada się naprawdę ciekawa rywalizacja. Mecz z Solcem Kujawskim może nam przynieść punkty, ponieważ oni są tylko dwa miejsca przed nami w tabeli.



Początek meczu o godzinie 17.00 w hali sportowej przy ulicy Struga 15 w Szczecinie.