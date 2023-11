Jubileusz szczecińskiego browaru. To już 175 lat [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Szczeciński browar świętuje 175 lat - od 1848 roku na Pomorzanach produkuje się piwo.

Jego produkty eksportowane są do 40 krajów na całym świecie.



- Na początku warzono piwo w otwartych kadziach, leżakowano w podziemnych zbiornikach. Pod nami są trzy kondygnacje starego browaru, dzisiaj już nieczynne. Dziś możemy cieszyć się tym, co widać: piękne miedziane kadzie, które kryją pod sobą stal nierdzewną. Ale ten muzealny i tradycyjny wygląd został zachowany niezmiennie od ponad stu lat - mówi dyrektor Browaru Bosman, Piotr Zając.



Pierwszą warkę piwa w polskim Szczecinie uwarzono przy ulicy Chmielewskiego w styczniu 1946 roku.



- Warzelnia jest sercem browaru, to jest miejsce, gdzie wszystko się zaczyna; wszystko, co dobre i wszystko, co złe w piwie. Warzelnia jest miejscem, które można porównać do dużej kuchni, gdzie gotujemy sobie naszą "zupę". Zadaniem warzelni jest wyciągnięcie z ziarna wszystkiego, co najistotniejsze i przyprawienie tej "zupy" chmielem. W branży piwowarskiej chmiel jest przyprawą, ma za zadanie dodać goryczki, orzeźwienia i zapachu chmielowego - wyliczał dyrektor Zając.



Założycielem browaru przy dzisiejszej ulicy Chmielewskiego był kupiec Julius Albrecht Weidmann. Późnij kupiła go rodzina Bohrischów.