Prawie 11 tysięcy na renowację grobów na Cmentarzu Centralnym

Kwesta Stowarzyszenia na Rzecz Cmentarza Centralnego w Szczecinie. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Prawie 11 tysięcy złotych zebrali wolontariusze ze Stowarzyszenia na Rzecz Cmentarza Centralnego w Szczecinie podczas kwesty zorganizowanej 1 listopada.

Pierwsze renowacje za zebrane pieniądze zaczną się wiosną przyszłego roku. Chcemy m.in. odnowić groby ludzi zasłużonych dla Szczecina - mówi prezes stowarzyszenia Maciej Słonimski.



- Nagrobków, na przykład, artystów czy ludzi związanych z kulturą. Nie chciałbym wymieniać tu konkretnie osób, by to nie zabrzmiało jako zobowiązanie. Zajmiemy się pielęgnacją tych nagrobków, które żeśmy zrobili w ubiegłych latach. Musimy zrobić przegląd, bo one z czasem porastają glonami. - mówi Słonimski.



Pieniądze zostaną również przeznaczone na zabiegi pielęgnacyjne odnowionych już wcześniej zabytkowych nagrobków.

W 2022 roku Stowarzyszenie zebrało na renowacje grobów nieco ponad 8 tys. złotych.