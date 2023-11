Relaks na ZUT. Wyznaczyli strefę [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Stół do tenisa stołowego, gra w piłkarzyki, tarcza do rzucania lotkami, do tego wygodne fotele oraz automat z piciem i jedzeniem - na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie powstała pierwsza strefa relaksu dla studentów.

Miejsca wypoczynku powstało na życzenie samorządu studenckiego, aby uczęszczający słuchacze mieli strefę tzw. chill-out'u przed i po wykładzie.



- Miałem wykłady i teraz przerwa na naładowanie baterii. Gramy na stole ping-pongowym. To jedna z funkcji, którą wybieram - powiedział Jakub Cegiełka, wiceprzewodniczący samorządu studenckiego.



- Ciekawy sposób spędzania czasu, szczególnie między wykładami, jest to lepsze niż "siedzenie w telefonie" i "nic nie robienie". A tak, to możemy zająć czymś umysł - powiedział inny student.



- Pomysł na strefę relaksu zrodził się po rozmowie ze studentami. Wcześniej był tu bufet. Wpadli na pomysł, żeby zrobić taką strefę - dodał Arkadiusz Telesiński, dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie.



W planach wydziału jest stworzenie przestrzeni na wystawy obrazów studentów architektury krajobrazu.