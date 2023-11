Ponad 2 tys. zarzutów usłyszeli członkowie grupy organizującej nielegalny hazard

Do przestępstw dochodziło od stycznia 2015 r. do grudnia 2017 r. źródło: https://pixabay.com/pl/3491252/Bru-nO/CC0 - domena publiczna

2199 zarzutów usłyszały osoby, które działały w grupie przestępczej organizującej nielegalne gry hazardowe. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura w Koszalinie.

Dotyczy ono przestępstw dokonywanych na terenie 12 województw, także zachodniopomorskiego. Zarzuty usłyszało 27 osób.



- Jedna z osób przesłuchiwanych w tym postępowaniu usłyszała zarzut kierowania grupą przestępczą. Pozostałe osoby usłyszały zarzuty udziału w grupie przestępczej, nielegalnego urządzania gier hazardowych oraz "prania brudnych pieniędzy" - wylicza Ryszard Gąsiorowski z prokuratury w Koszalinie.



Do przestępstw dochodziło od stycznia 2015 r. do grudnia 2017 r. Grupa przestępcza organizująca gry hazardowe pozyskała 40 mln złotych.



- Stwierdzono, że przepływy pieniędzy pochodzących z tych nielegalnie urządzanych gier wskazują na istnienie grupy przestępczej, w której występował podział ról, to znaczy jedni zajmowali się zbieraniem pieniędzy z automatów, kolejni transferowali je aż do Pawła P., który tą grupa kierował i dzielił zyski - dodaje Gąsiorowski.



Pięć osób zostało tymczasowo aresztowanych. Pozostałe osoby mają między innymi zakaz opuszczania kraju.