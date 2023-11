Biedny jak bibliotekarz? Będzie lepiej?

Fot. Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

Coraz mniej pieniędzy na bieżącą działalność, a trzy czwarte pracowników z zarobkami poniżej najniższej krajowej 4200, która zacznie obowiązywać od stycznia - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie oraz działający tam związkowcy apelowali do radnych Komisji Kultury o wyższy budżet dla instytucji.

Robili to po raz kolejny, bo już w 2018 roku, na początku obecnej kadencji samorządu, zwracali uwagę radnym na problem w funkcjonowaniu bibliotek w Szczecinie. Od stycznia będzie podwyżka, bo wzrasta płaca minimalna w Polsce.



- Niektórzy nadal będą na tej najniższej płacy. A inni może będą mieli 200 złotych więcej - mówił dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, Krzysztof Marcinowski.



Marcin Wilczyński, szef działającego w MBP związku zawodowego apelował, aby znaleźć dla każdego pracownika dodatkowe 700 złotych na zwiększenie pensji, niezależnie od wzrostu płacy minimalnej.



- Miałem koleżankę, bibliotekarkę, która była singielką. Musiała się zwolnić ze względu na to, ze nie mogła utrzymać chorego kota - zaznaczył.



Przewodniczący Komisji Kultury, radny Przemysław Słowik z KO przekonywał, że będą rozmawiać z prezydentem o zmianie w przyszłorocznym budżecie.



- Na końcu tej drogi będzie też jakiś kompromis - zapowiedział.



W 2018 roku związkowców na komisję kultury zaprosiła ówczesna przewodnicząca radna Edyta Łongiewska-Wijas. Teraz ocenia, że współrządzący radni prezydenta oraz KO nie mają politycznej woli, aby pomóc bibliotekarzom.



- Wszyscy zgadzają się ze sobą, a będzie dalej tak, jak jest - cytowała znaną piosenkę.



Ostatecznie, na koniec obrad radni przyjęli dezyderat do prezydenta miasta w sprawie zwiększenia budżetu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie.