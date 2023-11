Ograbili małoletniego. Są już w areszcie

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Napadli na małoletniego na przystanku w Szczecinie - kobieta i mężczyzna staną teraz przed sądem. Odpowiedzą za rozbój na małoletnim. Prokuratura skierowała akt oskarżenia w tej sprawie.

Do zdarzenia doszło 16 lipca na ulicy Wszystkich Świętych. Poszkodowany czekał na tramwaj, wtedy został zaatakowany. Nie pozwolili mu odejść, grozili pobiciem i ukradli mu 10 euro.



Pieniądze wymienili w kantorze, a następnie kupili piwo. Kobieta i mężczyzna trafili do aresztu.



Grozi im do 12 lat pozbawienia wolności.