Błotniaka stawowego uratowano w Świnoujściu.

Drapieżnego ptaka znaleziono w Przytorze; nie mógł on latać. Na miejscu interweniowała straż miejska. Ptakiem zajęli się członkowie Fundacji Speakup. Zabrali oni ptaka do weterynarza.



Po tym, jak go opatrzył błotniak trafił do Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Warnowie. Gdy dojdzie do siebie zostanie wypuszczony na wolność.