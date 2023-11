Były wiceburmistrz Nowogardu usłyszał wyrok

Jarosław H. przyznał się do wszystkich zarzutów i dobrowolnie poddał się karze. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Były zastępca burmistrza Nowogardu skazany - sąd wymierzył karę Jarosławowi H. Mężczyzna usłyszał wyrok 3 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności - informuje TVP Szczecin.

Jarosław H. oskarżony był o 20 przestępstw. W tym pięć o charakterze korupcyjnym.- Większość z tych przestępstw o charakterze korupcyjnym sprowadzało się do żądania korzyści o charakterze osobistym, a mówiąc wprost o charakterze seksualnym. Poszkodowane to były osoby, które miały wykonać w ramach tzw. prac społecznych pracę na rzecz Urzędu Gminy w Nowogardzie. Tym osobom zastępca burmistrza proponował kontakty seksualne - mówi Marcin Lorenc z Prokuratury Regionalnej w Szczecinie.Jarosław H. był także oskarżony o pośrednictwo przy załatwianiu fałszywych świadectw szczepienia przeciwko Covid-19.Jarosław H. przyznał się do wszystkich zarzutów i dobrowolnie poddał się karze. Od roku przebywa w areszcie. Oprócz kary pozbawienia wolności sąd wymierzył mu karę grzywny w wysokości 12 tysięcy złotych i 10-letni zakaz zajmowania stanowisk w administracji państwowej lub samorządowej.