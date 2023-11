W Stargardzie powstaje nowy ogród sensoryczny [ZDJĘCIA]

Przy Szkole Podstawowej nr 1 w Stargardzie powstaje ogród sensoryczny. Obecnie trwają prace ziemne.

Wykonawca wyznaczył już nowe ścieżki. Powstały też betonowe fundamenty pod słupy osłon sensorycznych.



W gotowym ogrodzie pojawią się rośliny i zadaszenia z ciekawostkami naukowymi. Dodatkowo specjalne nadruki stworzą niezwykłe efekty świetlne, rzucając różnokolorowe cienie.



Od strony ulicy, wzdłuż ogrodzenia zostaną zamontowane zielone osłony, które - w miarę wzrostu roślin - stworzą kameralny, cichy zakątek do nauki i odpoczynku. W ogrodzie pojawią się też: stacja pogodowa, zegar słoneczny, panele muzyczne, zwierciadła i ścieżka sensoryczna - to wszystko pozwoli młodym ludziom rozwijać wyobraźnię, aktywować wszystkie zmysły, ćwiczyć motorykę i koordynację. Koszt budowy ogrodu to prawie 300 tysięcy złotych.



Ten projekt do realizacji wybrali mieszkańcy, oddając na niego głosy w Stargardzkim Budżecie Obywatelskim. Całość powinna być gotowa na początku przyszłego roku.