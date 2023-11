Zagłosuj w SBO. Termin mija jutro

Szczeciński Budżet Obywatelski 2024. Fot. sbo.szczecin.eu

Tylko do jutra, do godziny 12.00 można oddać swoje głosy na projekty Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Do wyboru jest 149 pomysłów.

124 to projekty lokalne, a 25 to „Zielone SBO”.



Wystarczy wejść na stronę www.sbo.szczecin.eu. W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec Szczecina, niezależnie od wieku i miejsca zameldowania. Głosowanie odbywa się w formie elektronicznej.