Zatrzymali 27 osób za nielegalny hazard [ZDJĘCIA]

27 osób, członków zorganizowanej grupy przestępczej, zatrzymano za organizowanie i prowadzenie nielegalnych gier hazardowych. Grupa działała na terenie 12 województw.

Śledztwo prowadziła zachodniopomorska i dolnośląska Krajowa Administracja Skarbowa.



Zorganizowaną grupą przestępczą zarządzał jeleniogórski przedsiębiorca Paweł P. - mówi Małgorzata Brzoza, rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie: - Prezes spółek kapitałowych zajmujących się m.in. produkcją automatów do gier hazardowych i tworzeniem do nich oprogramowania. Nowe, wyprodukowane w Polsce automaty były fikcyjnie zbywane do państw Europy i Afryki. Jednocześnie jednak wprowadzano je do obrotu na terenie Polski, w lokalach, w których urządzane były nielegalne gry hazardowe.



Członkowie grupy zajmowali się poszukiwaniem lokali do urządzania gier z wykorzystaniem automatów hazardowych, ich rozlokowaniem, podłączeniem i zbiórką gotówki z automatów.



- Pieniądze przekazywali Pawłowi P. kierującemu zorganizowaną grupą przestępczą. Członkowie grupy przestępczej osiągnęli blisko 40 mln nielegalnych korzyści majątkowych, a o ich podziale decydował Paweł P. - informuje Brzoza.



Podejrzanym w tej sprawie przedstawiono łącznie ponad 2 tysiące zarzutów. Pięciu zatrzymanych, w tym kierującego grupą, Sąd Rejonowy w Koszalinie aresztował na dwa miesiące. Pozostali mają zakaz m.in. opuszczania kraju.