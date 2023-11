Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Bez uprawnień, za to z narkotykami i w dodatku poszukiwany listem gończym. 31-latka zatrzymali stargardzcy policjanci.

Dziś w nocy mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Policjanci ruszyli za nim w pościg. Po kilku minutach został zatrzymany.



Okazało się, że nie miał uprawnień do kierowania i był poszukiwany, by odbyć karę trzech lat pozbawienia wolności. Policjanci znaleźli przy nim także narkotyki.



31-latek trafił do policyjnej celi, a dziś zostanie przewieziony do zakładu karnego. Przed sądem odpowie też za przestępstwa i wykroczenia, których dopuścił się w nocy.