KAS przechwyciło nielegalne leki

Fot. pixabay.com / jarmoluk (CC0 domena publiczna)

Nielegalne leki zatrzymane przez Krajową Administrację Skarbową. Udało się to w jednej z zachodniopomorskich sortowni.

Pomogło urządzenie RTG do prześwietlania przesyłek oraz służbowy pies.



- Znaleziono dwie paczki, które miały trafić do mieszkańców Szczecina - mówi Małgorzata Brzoza z Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie: - Prześwietlenie paczek, których zawartość nie była zadeklarowana, pokazało, że są w nich fiolki i tabletki. Okazało się, że były to preparaty na potencję, środki onkologiczne, wzmacniające odporność czy odchudzające. Obrót lekami bez zezwolenia jest przestępstwem zagrożonym nawet karą pozbawienia wolności do 5 lat.



Wg szacunków WHO z powodu zażywania fałszywych leków życie traci nawet do miliona osób rocznie!