Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Dwa ronda - poprawiające bezpieczeństwo jazdy - powstaną w ciągu drogi krajowej nr 23.

Chodzi o przejazd przez centrum Dębna, gdzie dość często dochodzi do wypadków z udziałem pieszych - mówi zastępca burmistrza Dębna Joanna Stąsiek-Janicka.



- To są ronda przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką, "krajówką" i drogą powiatową przy ulicy Włościańskiej, Kostrzyńskiej. I kolejne rondo też przy kapliczce. Akurat mieszkańcom Dębna ten temat jest bliski, to jest skrzyżowanie ulicy Armii Krajowej, Słowackiego i Zachodniej - informuje Stąsiek-Janicka.



Obie inwestycje w Dębnie dofinansowane zostały z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.