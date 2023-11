Policja w ZBiLK-u. Śledztwo zleciła prokuratura

Śledztwo jest prowadzone w sprawie, a nie przeciwko komuś. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Prokuratura w Szczecinie prowadzi śledztwo w sprawie Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie.

We wtorek do siedziby ZBiLK weszła policja i zabezpieczyła komputery i dokumenty. Poinformował o tym portal wszczecinie.pl. Przeszukania i zabezpieczenie dokumentów odbyły się na polecenie prokuratury.



O sprawę podczas Komisji Budownictwa rady miasta pytał radny PiS, Krzysztof Romianowski.



- Chciałbym się dowiedzieć, czy jako urząd wiemy coś więcej o tej sprawie, ponieważ jest to dość niepokojące. ZBiLK jest zarządcą wielu nieruchomości w naszym mieście - mówił.



Anna Szotkowska, zastępca prezydenta Szczecina potwierdziła działania służb, jednak nie zdradziła szczegółów sprawy.



- Przez Komendę Miejską Policji zostały zabezpieczone dokumenty w ramach toczącego się postępowania. Oczywiście wszystkie dokumenty, które były wymagane zostały przekazane, udostępnione, zabezpieczone przez właściwe organa - powiedziała.



Szczegółów nie zdradza również prokuratura; wiadomo, że śledztwo jest prowadzone w sprawie, a nie przeciwko komuś.