Kolejny milion w tunelu pod Świną

Dwa miliony pojazdów przejechało świnoujskim tunelem. Ten okrągły wynik został stwierdzony w środę ok. godziny 14.

Zupełnie niedawno, bo we wrześniu tak honorowano kierowcę milionowego auta, które przejechało pod Świną.- Przejechała pani tunelem jako milionowy kierowca z tego samochodu. Ten następny to milion pierwszy. Jechała Pani prawidłowo. Nie przekraczała Pani prędkości, przepisów. Proponuję tak zawsze postępować - mówił wtedy prezydent Świnoujścia, Janusz Żmurkiewicz.- Myślałam, że coś narozrabiałam, ale zobaczyłam kamery i mówię "Oj, coś się dzieje". Cudownie! Nie spodziewałam się. Jest mi bardzo przyjemnie. Co mnie zaskoczyło? Że to dopiero dwa miesiące, a to już jest milionowy pojazd - odpowiedziała pani Marlena.Od tamtego czasu tunelem przejechać zdążył kolejny milion pojazdów, które przemieszczały się między wyspami Uznam i Wolin mówi Janusz Żmurkiewicz, prezydent Świnoujścia.- Dzisiaj cieszymy się, bo już dwa miliony pojazdów przejechało tunelem. Cieszę się bardzo, że tunel dobrze służy naszym mieszkańcom. Czekamy na 3-milionowy samochód - powiedział prezydent Żmurkiewicz.Obecnie średnia dzienna liczba kierowców przejeżdżających między dwoma częściami Świnoujścia to około 10 tys.- Obserwujemy spadek, w lipcu notowaliśmy dziennie średnio ok. 18-19 tysięcy pojazdów - informuje Paweł Szynkaruk, dyrektor Zarządu Dróg miejskich w Świnoujściu.Od otwarcia tunelu pod Świną minęły 4 miesiące i 22 dni.