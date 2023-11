Himarsy i Abramsy w świnoujskim porcie [ZDJĘCIA]

Do Polski dotarły czołgi Abrams w wersji M1 A1, a także wozy zabezpieczenia technicznego M88 A2 Hercules. źródło: https://twitter.com/MON_GOV_PL

11 wyrzutni Himars oraz czołgi Abrams rozładowywane są w Świnoujściu.

Jednostka, na pokładzie której znajduje się zakupiony przez Polskę sprzęt wojskowy do Świnoujścia przypłynął z Alabamy w Zatoce Meksykańskiej. Rozładunek rozpoczął się o 6 rano.





- Obsługujemy ładunek wojskowy, są to dość prestiżowe ładunki. Jest dość wymagający, zaangażowaliśmy do tego najlepszy sprzęt i najlepszych ludzi. Obsługujemy statek przy jednym z najnowszych nabrzeży - relacjonuje Jakub Konieczny, dyrektor handlu i rozwoju Euroterminalu.







To duża dostawa sprzętu dla Wojska Polskiego - poinformował minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak.

Dziś jest pracowity dzień dla portu w Świnoujściu. Po wyładowaniu ze statku wyrzutni HIMARS, rozpoczął się rozładunek 26 czołgów M1A1 ABRAMS. Sprzęt od razu trafi do naszych żołnierzy. pic.twitter.com/6nrMMNYcQP — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) November 22, 2023

Do Polski przypłynęło 26 używanych czołgów M1A1 FEB Abrams, 9 pojazdów technicznych M88A2 Hercules z zapasów US Marine Corps, 11 fabrycznie nowych wyrzutni M142 HIMARS oraz wyposażenie dla tego sprzętu.Wyrzutnie Himars mogą wystrzeliwać rakiety niekierowane na odległość do 70 kilometrów i rakiety kierowane osiągające cele oddalone nawet o 300 kilometrów.