Goście RSnW podzieleni ws. osiągnięć prezesa NBP

Adam Glapiński. źródło: https://pl.wikipedia.org

Odmienne opinie gości audycji "Radio Szczecin na wieczór" dotyczące postawienia prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu.

Dyskusje wywołały słowa przewodniczącego PO i kandydata na premiera Donalda Tuska, który podczas wtorkowej konferencji zapewniał, że politycy koalicji mają większość by "rozliczyć" prezesa NBP za nieprawidłowości, których miał się dopuścić.



Będziemy analizowali, czy działania prezesa NBP są zgodne z prawem - mówił Wiesław Szczepański, poseł Nowej Lewicy.



- Myśmy wskazywali na błędną politykę finansową pana prezesa. To było namawianie ludzi do tego, aby brali kredyty. Sam mówił, że inflacji nie będzie. Ludzie kredyty pobrali, a potem się okazało, że mieliśmy pędzącą inflację. Pan Glapiński złamał konstytucję, nie mógł ze środków Narodowego Banku Polskiego pokrywać deficytu budżetowego i po prostu skupywać polskich obligacji - mówił Szczepański.



Profesor Adam Glapiński jest jednym z lepszych prezesów banków narodowych w Europie - mówi Marek Ast, poseł PiS.



- To jest taki odwet na naprawdę dobrym szefie banku, który jest m.in. też współtwórcą polskiego sukcesu gospodarczego. Tutaj wszystkie wskaźniki na koniec kadencji wskazują na to, że Polska jest na ścieżce szybkiego rozwoju. Mamy najniższe bezrobocie, mamy wzrost PKB - mówił Ast.



We wtorek Sejm wybrał nowy skład Trybunału Stanu. Znaleźli się w nim dwaj prawnicy z naszego regionu - to Marek Mikołajczyk, adwokat ze Szczecina oraz Piotr Zientarski - adwokat, były senator a następnie poseł PO z Koszalina.