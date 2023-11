Trwają prace remontowe alejek na Cmentarzu Centralnym

Fot. Urząd Miasta Szczecin

Modernizacja kilku alejek trwa na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Naprawiana jest trasa wokół kwietnika przy Bramie Głównej. To około 700 m2 powierzchni. W alei Okólnej, od Krzyża Katyńskiego do Placu Defilad, wymieniona zostanie część zniszczonych i nierównych płyt chodnikowych. Chodzi o odcinek o długości ponad 300 metrów. Natomiast aleja Strumykowa zyska zupełnie nową nawierzchnię. Na długości ponad 180 metrów zostanie ona pokryta asfaltem.



Prace zakończą się w pierwszej połowie grudnia. Ich łączny koszt to ok. 250 tys. zł.