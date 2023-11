Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Samorząd od czwartku wprowadza komunikację na trasie Łukęcin-Dziwnów.

Do 30 czerwca przyszłego roku będzie można korzystać z transportu firmy Emilbus - bezpłatnie. Z Łukęcina codziennie, od poniedziałku do piątku, bus będzie odjeżdżać o godzinie 7.10, a z Dziwnowa - tylko w piątek o 12.05, od poniedziałku do piątku w

godzinach: 13.05, 14,05 i 15.05, a od wtorku do piątku - o 15.45.