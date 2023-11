Fot. pixabay.com / manfredrichter (CC0 domena publiczna)

Inwestycja obejmie ulice: Barlickiego i Ludzi Morza.

Miasto już podpisało umowę z wykonawcą. To firma z Tanowa. W przyszłym tygodniu wykonawca przejmie plac budowy.



W pierwszej kolejności zmodernizowana zostanie ulica Barlickiego od Dworcowej do Ludzi Morza - w drugiej - cała Ludzi Morza. Pierwszy remont potrwa 15 miesięcy - drugi - rok.

Wybudowane zostanie odwodnienie, będzie nowa nawierzchnia, chodniki, oświetlenie oraz zatoczki postojowe i autobusowe.



Koszt prac to ponad 9 milionów złotych. Większość miasto uzyskało z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.