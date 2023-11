Uczniowie XIII LO zbierają pieniądze na hospicjum dla dzieci w Wilnie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Miesiąc temu dowiedzieli się o trudnej sytuacji hospicjum dla dzieci w Wilnie, teraz zorganizowali kwestę.

Uczniowie XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie sprzedają ciastka i zbierają pieniądze dla placówki na Litwie.



- Sprzedajemy naprawdę różne rzeczy. Wszyscy się w szkole postarali. Na słodko, wypieki, pączki, ciasta, serniki. Trzeba pomagać, jak tylko mamy okazję. - Bardzo się cieszę, że coś takiego powstało. Bardzo mi tego brakowało w mojej poprzedniej szkole. Jeśli my pomożemy, to my czujemy się dobrze i osoby, którym pomagamy dostaną tą pomoc, której potrzebują. - Ilość tych ciast jest naprawdę ogromna i starczy na cały dzień - mówią uczniowie.



Kwesta jest prowadzona podczas przerw - mówi Andrzej Lindner, nauczyciel i organizator akcji.



- To jest jedyne chyba hospicjum w Wilnie dla dzieci. Utrzymane jest głównie ze składek w Polsce, w różnych miejscach są one robione i dzięki temu żyje. Potrzebuje ponad milion euro rocznie na utrzymanie. W ogóle dla szkoły sytuacja, w której możemy pomagać poprzez uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrekcję, jest rzeczą chyba podstawową - mówi Lindner.



To nie pierwsza kwesta, jaką zorganizowali uczniowie i nauczyciele XIII LO w Szczecinie. Wcześniej zbierali pieniądze na rzecz walczącej Ukrainy.