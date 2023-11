Kołobrzeg znów chce poszerzyć granice

Port w Kołobrzegu. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin/Archiwum]

Kołobrzescy urzędnicy ponownie rozpoczynają procedurę poszerzenia granic miasta. Chodzi o tereny, które kilka miesięcy wcześniej zakwestionował wojewoda.

Chodzi o dokładnie 121 hektarów w miejscowości Korzyścienko. Miasto, które posiada na terenie leżącym administracyjnie w gminie wiejskiej Kołobrzeg swoje działki chciałoby włączyć te tereny w swoje granice administracyjne i stworzyć tu strefę ekonomiczną.



Temat pojawił się już przed rokiem i pomimo aprobaty kołobrzeskich radnych został wiosną wstrzymany przez wojewodę. Teraz urzędnicy powracają z tą inicjatywą. Zdziwiony takim rozwiązaniem jest radny Maciej Bejnarowicz z Prawa i Sprawiedliwości.



- Co się wydarzyło, że pani prezydent chce tę uchwałę po raz drugi procedować? Czy są prowadzone z Gminą jakieś rozmowy po to, by nie dać odczuć Gminie działania inwazyjnego - pytał.



Sławomir Dassow z Urzędu Miasta w Kołobrzegu tłumaczy, że w przypadku podjęcia uchwały przez radnych cały proces musi przebiegać z udziałem sąsiedniego samorządu, którego grunty chce przejąć miasto.



- Przekażemy tę uchwałę do przewodniczącego Rady Gminy Kołobrzeg, ponieważ Gmina musi wydać opinię w tym zakresie. Rozpoczną się prace nad opracowaniem szczegółowego trybu przeprowadzenia konsultacji - podkreślił.



Ostateczną decyzję w sprawie poszerzenia granic miasta w oparciu o opinię wojewody podejmie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.