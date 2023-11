Kołobrzeg. Honorowi Dawcy Krwi - Zasłużeni dla Zdrowia Narodu [ZDJĘCIA]

Uroczystą galę zorganizował kołobrzeski oddział Polskiego Czerwonego Krzyża. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Uroczystą galę zorganizował kołobrzeski oddział Polskiego Czerwonego Krzyża. Uroczystą galę zorganizował kołobrzeski oddział Polskiego Czerwonego Krzyża. Uroczystą galę zorganizował kołobrzeski oddział Polskiego Czerwonego Krzyża.

Bezinteresownie dzielą się najcenniejszym darem, czyli krwią i właśnie otrzymali wyróżnienia Ministra Zdrowia. Mowa o honorowych krwiodawcach z Kołobrzegu.

42 osoby, które oddały ponad 20 litrów krwi otrzymały odznakę "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" nadaną przez Ministra Zdrowia. Uroczystą galę zorganizował kołobrzeski oddział Polskiego Czerwonego Krzyża.



Wśród wyróżnionych rekordzista Stanisław Gątarski oddał aż 67 litrów życiodajnego płynu. Odznaczenie otrzymali także Grzegorz Boczek wraz z mamą Joanną, którzy od lat wspólnie oddają krew.



- Zacząłem oddawać w wieku 17 lat, jak byłem niepełnoletni i potrzebowałem zgody mamy. I mama ze mną przyjeżdżała do krwiodawstwa i pewnego razu oddała wraz ze mną - przypomniał sobie pan Grzegorz.

- Teraz mamy wyliczone: mamy oboje już oddane 50 litrów - dodała pani Joanna.

- Coraz mniej ludzi przychodzi oddawać krew. 7-10 osób dziennie, a jak oddawaliśmy na początku to kolejki były - dodał pan Grzegorz.

- Dopóki zdrowie pozwoli to będę oddawać - zapewniła pani Joanna.



Dodatkowo w czasie uroczystości 67 krwiodawcom wręczono odznaki „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” I, II i III stopnia.