Wietrzna noc w regionie. Połamane drzewa, zalane drogi [ZDJĘCIA]

Fot. OSP Maszewo Fot. OSP Bobolice Fot. OSP Stara Dąbrowa Fot. OSP w Pełczycach

267 razy w ciągu ostatniej doby strażacy w regionie wyjeżdżali do usuwania skutków silnego wiatru. Pomoc potrzebna była w całym województwie.

Najwięcej interwencji było w powiatach koszalińskim, gryfińskim stargardzkim i Szczecinie. Silny wiatr łamał gałęzie i przewracał drzewa. W porywach wiało do 90 km/h. Do tego przeszły silne opady deszczu.



Wszystko przez niż Niklas, który dotarł do województwa zachodniopomorskiego. Sporo interwencji było w powiatach drawskim, wałeckim i kołobrzeskim.



W nocy zablokowana była droga wojewódzka nr 162, w miejscowości Ząbrowo w powiecie kołobrzeskim na jezdnię spadło drzewo. Strażacy drzewa usuwali także w Brzeźnie w powiecie białogardzkim czy Zielinie w powiecie gryfińskim.



Do poważnej kolizji doszło w powiecie szczecineckim, na drodze między miejscowościami Białowąs i Łeknica samochód osobowy wjechał w powalone drzewo. Nikomu nic się nie stało.



Powalone drzewa spadały też na linie energetyczne. W województwie zachodniopomorskim awarię są między innymi w okolicach Kołobrzegu, Połczyna Zdroju i Świdwina.



W piątek do godziny 10 możemy spodziewać się jeszcze silnego wiatru w regionie. Ostrzeżenie IMGW dotyczy przede wszystkim wybrzeża, tj. powiatów: kamieńskiego, kołobrzeskiego, Świnoujścia i Koszalina. Wiać może w porywach do 100 km/h.