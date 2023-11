Goście RSnW: trzeba zadbać o informację nt. SBO i nagradzać za frekwencję

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Szersza kampania informacyjna, gratyfikacje dla mieszkańców osiedli z najwyższą frekwencją oraz więcej projektów obywatelskich - takie propozycje przedstawili miejscy radni w audycji "Radio Szczecin na Wieczór" na zwiększenie frekwencji w przyszłorocznym Szczecińskim Budżecie Obywatelskim.

Ponad 50 tysięcy głosów oddali mieszkańcy Szczecina w tegorocznym głosowaniu.



Powinniśmy wychodzić do mieszkańców z propozycjami w miesiące wiosenno-letnie, kiedy jest ich dużo w otwartej przestrzeni - przyznaje radny KO Łukasz Kadłubowski.



- Jak jest ładniejsza pogoda, jest jaśniej, przyjemniej, można wybrać się na spacer i można porozmawiać z tymi mieszkańcami. To jeden z takich postulatów. Drugi, to ułatwienie zgłaszania i zwiększenie liczby projektów. Powinna występować premia za frekwencję w danym obszarze lokalnym. Ta frekwencja jest wysoka, to powinniśmy nagradzać tego typu zachowania - mówi Kadłubowski.



O Szczecińskim Budżecie Obywatelskim wie za mało mieszkańców naszego miasta - ocenia radny PiS Krzysztof Romianowski.



- W mojej ocenie, jest jednak trochę za mało głośno o SBO. Pomimo tego, że gdzieś tam się to przewija w mediach, czy na Facebooku, to jednak jest za mała informacja do mieszkańców o tym, jak ten budżet jest ważny - mówi Romianowski.



W tym roku mieszkańcy mogli wybierać spośród 149 propozycji, wśród nich były 124 projekty lokalne i 25 w kategorii „Zielonego SBO”. Wyniki głosowania poznamy już w piątek.