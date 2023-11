Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Ponad 55 mln złotych trafiło do tej pory do rodziców w Zachodniopomorskiem w ramach programu Dobry Start+.

Informacje podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych i przypomina, że 30 listopada upływa czas na złożenie wniosku. Rodzice w regionie złożyli ich już ponad 140 tysięcy.



To świadczenie w wysokości 300 złotych, które można wydać na wyprawę szkolną dla dziecka. Wsparcie przysługuje raz w roku - na dziecko, które uczy się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnością.



Wniosek jest tylko elektroniczny. Wysłać go można przez aplikację mZUS, Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.