Burmistrz Polic chce kolejnej podwyżki za wywóz śmieci

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin/Archiwum]

Kolejne podwyżki za wywóz odpadów komunalnych wprowadzić chcą władze gminy Police.

Stosowny projekt w tej sprawie trafił już do radnych, którzy głosować w tej sprawie będą we wtorek.



Nowe, zaproponowane przez burmistrza stawki, są o kilkanaście procent wyższe od uchwalonych w sierpniu ubiegłego roku - mówi radny klubu "Projekt Police" Krystian Kowalewski. Dodaje, że podwyżki te nie byłyby konieczne, gdyby władze gminy Police zmieniły sposób funkcjonowania miejskiej spółki wywożącej odpady.



- Część radnych uważa, że powinna nastąpić taka zmiana, aby część środków, które ta spółka wygospodarowuje, mogła wrócić z powrotem do budżetu. By zyski z funkcjonowania tej spółki, mogłyby pomniejszyć koszty funkcjonowania tego systemu. To by się przełożyło na niższe opłaty. W związku z tym, jeżeli taka sytuacja by nastąpiła, to nie musielibyśmy podnosić tej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - mówi Kowalewski.



Według nieoficjalnych informacji, zaproponowane przez burmistrza Polic podwyżki prawdopodobnie nie uzyskają jednak poparcia Rady Miejskiej.