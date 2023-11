"Chcemy odczarować stereotyp szkół zawodowych" [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

O dostosowaniu zawodów branżowych do współczesnej energetyki, klimatu i środowiska - dyskutowali uczestnicy z siedmiu krajów unijnego projektu 3LoE.

Projekt tworzy Centra Doskonałości Zawodowej. Jedno z nich jest w Izbie Rzemieślniczej w Szczecinie.



Uczniowie szkoły nabywają umiejętności dostosowane do potrzeb współczesnej technologii - mówi Rafał Dąbrowski, dyrektor Izby Rzemieślniczej w Szczecinie.



- Dzisiaj mówimy np. o oszczędzaniu wody. Oszczędzanie wody bardzo często przejawia się w postaci czujników na wodę, ale żeby czujnik podłączyć do kranu, to ten młody człowiek musi mieć dodatkowe umiejętności, związane z elektryką. On nie musi być elektrykiem, ale on musi mieć wiedzę, jak zaprojektować i jak zrobić podstawę do tego, żeby w przyszłości ten kran był sterowany czujką ruchu - dodaje Dąbrowski.



Musimy odczarować stereotyp dawnych szkół zawodowych - podkreśla dr Marek Łukasik, Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku.



- Ono się kojarzy - z dawnych czasów - z negatywnym obrazem człowieka, któremu nie powiodło się, bo nie dostał się do liceum, do technikum i trafił do szkoły zawodowej.... Dziś wiemy, że brakuje nam specjalistów w wielu dziedzinach, w wielu zawodach i stawiamy właśnie na ekspertów - tłumaczy Łukasik.



Projekt Centrów Doskonałości Zawodowej jest finansowany w ramach programu ERASMUS+, w którego skład wchodzą: Niemcy, Austria, Włochy, Łotwa, Litwa, Polska i Hiszpania.