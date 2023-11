Naukowcy o Bogusławie X. Niezwykła sesja [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Najbardziej znany jest ze swojego małżeństwa z Anną Jagiellonką, córką polskiego króla Władysława Jagiellończyka.

Mowa o Bogusławie X, zwanym też Wielkim. Dziś w jego dawnej siedzibie - Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - naukowcy z Polski i Niemiec biorą udział w sesji naukowej, która jest poświęcona temu władcy.



Małżeństwo z Anną Jagiellonką zapewniło przetrwanie dynastii Gryfitów przez następne 150 lat - mówi Monika Adamowska z Zamku Książąt Pomorskich.



- To małżeństwo właśnie. I w tym aspekcie, takim rodzinnym tym, że Anna dała mu aż ośmioro dzieci - trzech synów i zapewniła tę ciągłość dynastii, to było bardzo ważne. Jednak też wżenienie się w dynastię Jagiellonów, jedną z najpotężniejszych ówczesnych dynastii, miało ogromne znaczenie dla Księstwa Pomorskiego - tłumaczy Adamowska.



W swoim życiu Bogusław X odbył pielgrzymkę do Ziemi Świętej, był też wielkim reformatorem Księstwa Pomorskiego - mówi Paweł Gut z Archiwum Państwowego w Szczecinie.



- Dokonał szeregu reform o charakterze ustrojowym, gospodarczym. Zgromadził z powrotem w rękach książęcych zubożony majątek, domenę książęcą, czyli dobra, które należą bezpośrednio do księcia. Zreformował także administrację, powołał nowe instytucje, wzorem dworu cesarskiego czy innych dworów - dodaje Gut.



W tym roku obchodzimy 500-lecie śmierci Bogusława X.