Nielegalny tytoń przechwycony przez KAS

Fot. Krajowa Administracja Skarbowa

21 kg nielegalnego tytoniu przechwycili funkcjonariusze zachodniopomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej.

Paczki znajdowały się w dwóch firmach kurierskich - mówi Małgorzata Brzoza z Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.



- Pakowany był w paczki po 1 lub 2 kilogramy. Przy tych działaniach dzielnie wspierały nas psy służbowe Merida i Rego. Paczki były nadane w Lubuskiem i miały trafić do mieszkańców różnych miejscowości w województwie zachodniopomorskim. Wartość zatrzymanego tytoniu wyniosła 10 878 złotych, a uszczuplenia podatkowe prawie 24 tys. - mówi Brzoza.



Nielegalny tytoń został zabezpieczony jako dowód w sprawie karno-skarbowej.



Nabywanie, przechowywanie, przewożenie lub przesyłanie nielegalnych wyrobów akcyzowych, jest wykroczeniem lub przestępstwem. Sprawcom grozi teraz kara grzywny do 72 tys. zł, a nawet pozbawienie wolności do 3 lat.