Chciała uniknąć kary więzienia. Przed policją ukryła się w toalecie

Fot. pixabay.com / stevedimatteo (CC0 domena publiczna)

Przed policjantami ukryła się w toalecie, nic to jednak nie udało.

Funkcjonariusze zatrzymali 43-latkę, która była poszukiwana do odbycia kary 6 miesięcy pozbawienia wolności, między innymi za kradzieże.



Policjanci zauważyli kobietę na ulicy Krzywoustego w Szczecinie. Na widok radiowozu weszła do baru i schowała się w toalecie. Tam zastali ją funkcjonariusze. Podczas zatrzymania miała przy sobie narkotyki.



Kobieta trafi teraz do Zakładu Karnego.