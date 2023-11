Został tydzień na złożenie wniosku o "300+"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Niespełna tydzień został na złożenie wniosku o "300+" z programu "Dobry Start". Dotychczas Zachodniopomorskiem ZUS wypłacił ponad 56 mln zł tych świadczeń.

W regionie rodzice złożyli przeszło 140 tys. wniosków o "300 plus".



Karol Jagielski, rzecznik ZUS województwa zachodniopomorskiego przypomina, że wniosek można złożyć tylko drogą elektroniczną: - Wysłać go można przez aplikację MZus, Platformę Usług Elektronicznych ZUS czy bankowość elektroniczną - jeśli nasz bank obsługuje taki wniosek - a wiele banków ma to w swojej ofercie lub portal Empatia.



Program "Dobry start" to 300 zł dofinansowania na wyprawkę szkolną dla każdego dziecka, które się uczy.



Wsparcie przysługuje raz w roku - na dziecko, które uczy się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnością.