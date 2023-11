Mediateka z coraz większym poślizgiem [ZDJĘCIA]

Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin] Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin] Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin] Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]

Opóźnienia na budowie Mediateki na prawobrzeżu Szczecina. Pierwotnie inwestycja miała być gotowa w połowie tego roku.

Termin ten przesunięto na koniec lutego przyszłego roku. "Ta data też jest wątpliwa" - jak mówił dziś, w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji", rzecznik miasta ds. mieszkalnictwa Tomasz Klek, zaawansowanie prac to około 23 proc.



Wykonawca deklaruje zakończenie inwestycji: - Deklaruje, że jest w stanie dokończyć tę budowę. Mamy sygnały od wykonawcy, że są pewne problemy, wynikające chociażby z obecnej sytuacji na rynku budowlanym. To jest oczywiście efekt pandemii, która była i wojny na Ukrainie. Rosną ceny materiałów i usług budowlanych. Wiadomo, że jest duża rotacja na placu budowy, jeśli chodzi o pracowników - podkreśla Klek.



Mediateka ma mieć powierzchnię ponad 2 tys. m kw. Jak można przeczytać na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej, będzie to nowoczesny obiekt wykraczający poza schemat tradycyjnej biblioteki. Będzie łączył w sobie wiele funkcji, w tym mulimedialne, widowiskowe, lokalnego centrum kultury i aktywności mieszkańców. Wartość prac to 28,5 mln zł, na razie nie wiadomo, czy kwota ta będzie zwiększona.