Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]

"Świnoujście to dobre miejsce do życia" - tak przynajmniej uznali twórcy rankingu portalu samorządowego, którzy miasto na wyspach spośród wszystkich gmin w Polsce uplasowali na 12. miejscu.

Świnoujście w ciągu roku znacznie poprawiło warunki życia dla mieszkańców. Z 756 miejsca zajętego 12 miesięcy temu, "skoczyło" na 12. To zdaniem prezydenta Świnoujścia, Janusza Żmurkiewicza, jest ogromnym wyróżnieniem.



- Dla nas jest to powód do satysfakcji, do dumy, że te nasze prace zaowocowały tym, że tak pozytywnie jesteśmy postrzegani - dodaje Żmurkiewicz.



Nie sposób nie wspomnieć o największym i najbardziej kosztownym udogodnieniu, czyli powstaniu tunelu.



- W Świnoujściu mieszkam od 12 lat. Jak przyjechałam, to nie było tunelu, zaczęły się dopiero rozmowy. - Na ten tunel czekaliśmy latami... Myślę, że każdy mieszkaniec Świnoujścia jest z tego powodu zadowolony - odpowiadają mieszkańcy.



Gmina dobra do życia nie oznacza jednak braku mankamentów, o czym wiedzą zarówno włodarze, jak i mieszkańcy Świnoujścia.



- Zdecydowanie trudniej się mieszka z uwagi na ogromną ilość turystów. - Nie ma parkingów takich, żeby ludzie mogli sobie spokojnie stanąć, żeby nie stawali na brzegach ulic. W sezonie to już jest tragedia - żalą się mieszkańcy



W tym roku, poza Świnoujściem w pierwszej 50. znalazły się również Szczecin i Koszalin.