Bus na drzewie. Wypadek w powiecie białogardzkim

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Kolejny wypadek w regionie. Na wojewódzkiej drodze numer 167 w okolicy miejscowości Zaspy Małe, w powiecie białogardzkim, kierujący busem stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo.

Rannego kierowcę zabrało pogotowie. Na miejscu pracowali strażacy i policjanci. To nie koniec utrudnień.



Do północy mogą potrwać utrudnienia na S6 między węzłami Kiełpino i Kołobrzeg Zachód.

Trwa tam podnoszenie cysterny, która wpadła do rowu. Mogą nastąpić zamknięcia drogi - wtedy auta są kierowane na objazdy.