Konkurs ekologiczny dla młodzieży zakończony

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Konkurs zorganizowany staraniem Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach pod hasłem: „Ekologia - inwestycja dla przyszłych pokoleń”, cieszył się dużym powodzeniem wśród uczniów szkół ponadpodstawowych.

W zmaganiach wzięło udział 35 uczniów z Pomorza Zachodniego i Ziemi Lubuskiej.



Andrzej Grzana, który w imieniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oceniał umiejętności uczestników konkursu przyznał, że był pod wrażeniem ich wiedzy i pasji.



- Ich ciekawość ekologii i poznawania zagadnień związanych z ochroną środowiska. Dla mnie najciekawszą częścią są odpowiedzi na pytania problemowe. Młodzież rozumie ekologię, stara się udzielać nam też takich ich rozwiązań, jak ekologicznie żyć. I to chyba najbardziej mnie ciekawi. Kiedy zadałem pytanie jednemu z chłopców, która część testu najbardziej go zainteresowała powiedział, że rolnictwo ekologiczne, bo ja się tym zajmować. To był uczeń pierwszej klasy, a to znaczy, że coś z tego będzie - mówił Grzana.



Komisja konkursowa ogłosiła zwycięzców. Pierwsze miejsce zajął Nikodem Jurkiewicz z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Benicach koło Kamienia Pomorskiego. Laureat swoją przyszłość chciałby związać z branżą rolną lub leśną.



- Ekologia jest mi bardzo bliska, bo łączy się z moimi zainteresowaniami. Jestem z rolniczej rodziny, więc dziedzina ekologii, jest naprawdę ważna w moim życiu. W przyszłości najbardziej chciałbym być ornitologiem, ale jeżeli mi się nie uda, to będę leśnikiem. Jeżeli i to mi się nie uda, to wtedy prawdopodobnie będę rolnikiem - mówił Jurkiewicz.



Kolejne miejsca na podium zajęli: Michał Kulak z Zespołu Szkół Leśnych w lubuskim Rogozińcu oraz Jakub Jeske ze stargardzkiego Zespołu Szkół Nr 1.



Nagrody ufundowali partnerzy konkursu: wojewoda zachodniopomorski, Urząd Marszałkowski, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Patronat nad konkursem objęło Radio Szczecin.