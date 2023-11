Łączy ich krew, która ratuje życie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zdjęcia: R. Stachnik [Radio Szczecin], montaż: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Dostali medale "Zasłużony dla Zdrowia Narodu" - mieszkańcy Szczecina i naszego regionu odebrali odznaczenia w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie w myśl hasła "Łączy nas krew, która ratuje życie".

Nadane przez ministra zdrowia wyróżnienia wręczał prezydent Szczecina. Otrzymali je dawcy, którzy oddali ponad 20 litrów krwi i jej składników.



To zaszczyt i motywacja do dalszego pomagania - mówili odznaczeni naszemu reporterowi. - Krew oddaję już prawie 18 lat - opowiadał Maciej Papke, który oddał już ponad 37 litrów krwi i jej składników.



- To był przypadek, ze w ogóle zacząłem. Koleżanka potrzebowała na operację dla swojego ojca... Nie było w banku krwi i operacja miała zostać odwołana. Wśród 80 osób nie znalazł się żaden ochotnik. Ja też się nie znalazłem, bo się bałem. I spytałem: "I co? Masz tę krew?". "Nie mam, nikt nie chce oddać..." - powiedziała. Wtedy się zgłosiłem. Uzależniłem się - przyznaje Maciej Papke.



- Każdy z nas może powiedzieć, że uratował komuś życie, pomógł wyzdrowieć. Akurat te osoby mogą w każdej chwili to powiedzieć. Takie odznaczenie to jest okazanie naszej wdzięczności za to, że czynią pacjentom takie dobro - powiedziała Ewa Kłosińska, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.



Podczas dzisiejszej uroczystości odznaczenia "Zasłużony dla Zdrowia Narodu" otrzymało ponad 70 dawców z naszego regionu.