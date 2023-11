W Szczecinie upamiętniono bohaterów walki o niepodległość [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

"Trudno mówić o narodzie polskim, jeżeli nie pamiętamy o naszych przodkach" - w Szczecinie odbyły się Zaduszki pod hasłem "Wspomnij bohatera".

Upamiętnienie rozpoczęło się Mszą Świętą w kaplicy Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, następnie uczestnicy uroczystości zapalili znicz i złożyli kwiaty pod Krzyżem Katyńskim na Cmentarzu Centralnym.



Jak co roku upamiętniamy bohaterów uczestników walk o wolną, niepodległą Polskę - mówi Krzysztof Męciński, dyrektor szczecińskiego IPN-u.



- Pamięć jest potrzebna, bo to buduje społeczeństwo obywatelskie. Jest to taki element naszych wartości patriotycznych. Trudno mówić o narodzie, o państwie polskim, jeżeli nie pamiętamy o naszych przodkach. To jest bardzo ważne, żeby o tych osobach, dzięki którym dzisiaj żyjemy w wolnym, demokratycznym kraju, trzeba pamiętać o tych osobach - mówi Męciński.



Kiedy była potrzeba, stawali do walki - mówi ks. Waldemar Szczurowski.



- Domagali się wolności i których mogiły ukryto i nie ma tych mogił, poszukujemy ich ciągle. Ale nie ukryto tego, że kochali ojczyznę, że z nieba nadal kochają i że o tę wolność walczyli - mówi Szczurowski.



Pierwsze Zaduszki pod hasłem "Wspomnij Bohatera" odbyły się w 2018 r. Organizatorem uroczystości jest IPN w Szczecinie we współpracy z Archiwum Państwowym i Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej.