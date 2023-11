Stargard stawia na poprawę bezpieczeństwa drogowego

Stargard. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Kolejne trzy inwestycje drogowe przy wsparciu środków rządowych zrealizuje Miasto Stargard.

Chodzi o przebudowę ulicy Warzywnej, budowę chodnika przy ulicy Paderewskiego oraz budowę wyniesionego przejścia dla pieszych na ulicy Szkolnej.



Na realizację tych inwestycji samorząd otrzymał ponad milion złotych bezzwrotnej dotacji - mówi Prezydent Stargardu Rafał Zając.



- Kwota nie jest tak imponująca i to nie jest wielkie zadanie komunikacyjne, które realizujemy w Stargardzie. Ale bywa tak, że z perspektywy mieszkańców te duże wyzwania komunikacyjne są istotne, bo ułatwiają ruch w ogóle w mieście, natomiast wychodząc z domu ten chodnik, czy to przejście dla pieszych, staje się kluczowe. Cieszę się z każdej takiej inwestycji, szczególnie jeśli chodzi o remont ulicy Warzywnej. To jest długo wyczekiwany przez mieszkańców remont. Poprawimy nawierzchnię jezdni, bezpieczniej będzie można się poruszać - mówi Zając.



Planowane stargardzkie inwestycje dofinansowane zostały z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.